Carrefour : une opération de 100 jours sur 100 produits pour soutenir le pouvoir d'achat

Carrefour a annoncé bloquer les prix de 100 produits "du quotidien" sous marque propre pendant 100 jours pour "soutenir le pouvoir d'achat des Français". Lancée du 22 août au 30 novembre, cette opération concerne à la fois des produits alimentaires et non-alimentaires (produits d’hygiène, détergents, habillement, petit-électroménager...). Elle est déployée dans l’ensemble de ses magasins en France, tous formats confondus comme sur Carrefour.fr.



Le ministre de l'Economie et des finances, Bruno Le Maire, a souligné dans un entretien publié dimanche dans Sud-Ouest que "c'est maintenant qu'il faut aider le plus les Français", parce que "nous sommes au pic de l'inflation".



"Cette initiative s'inscrit dans le cadre de son défi anti-inflation, lancé début juin, ayant notamment permis de proposer un panier de 30 produits essentiels pour moins de 30 euros, durant tout le mois de juillet, ainsi qu'une opération “prix serrés” toujours en cours.



Celle-ci porte sur 200 produits de marques nationales pour lesquelles Carrefour continue de s'engager à réduire ses marges de façon à répercuter le moins possible, voire pas du tout, les hausses de prix", a fait savoir Carrefour dans un communiqué.