Carrefour: ventes mondiales en repli de 2,5% au 3e trimestre

Paris (awp/afp) - Carrefour a annoncé mercredi un chiffre d'affaires mondial de 19,7 milliards d'euros (21,1 milliards de francs suisses) au troisième trimestre, en baisse de 2,5% en variation totale à changes courants, dont 9,7 milliards d'euros de vente en France (-0,9%), mais mis l'accent sur sa progression à magasins comparables.

Carrefour explique cette baisse à changes courants par un "effet de change défavorable de -8,0%, principalement dû à la dépréciation du real brésilien et du peso argentin".

A magasins comparables, hors essence et calendaire et à changes constants, la progression des ventes est de 8,4%, soit la "meilleure performance depuis au moins 20 ans" de Carrefour en la matière.

"Les ventes de Carrefour au troisième trimestre reflètent l'excellente dynamique en cours dans le groupe, confirmant le succès du plan de transformation Carrefour 2022", a affirmé le PDG Alexandre Bompard, ajoutant que "nos initiatives en faveur de la satisfaction clients portent leurs fruits".

Il s'est notamment félicité d'une "surperformance des segments bio et e-commerce".

Sur ce dernier point, le commerce alimentaire en ligne "progresse de plus de +65% à l'échelle du groupe au troisième trimestre", selon Carrefour, qui a déployé plus de 2.100 drives à fin septembre ("+406 depuis le début de l'année"). Son objectif est de réaliser 4,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires e-commerce alimentaire en 2022.

En France, "les clients réagissent vite et positivement à toutes les initiatives visant à améliorer la qualité de l'expérience d'achats et la satisfaction client", estime Carrefour, qui souligne que les hypermarchés notamment "ont accentué leur bonne dynamique initiée post-confinement".

Sur le plan financier, "la dynamique de baisse de coûts se poursuit au troisième trimestre", selon le groupe, qui avait réalisé à fin juin 2020, 2,4 milliards d'euros d'économie "depuis le début du plan", avec un objectif de 3 milliards à fin 2020. "La dynamique se poursuivra au-delà de 2020", précise-t-il mercredi, prévoyant en outre des "cessions additionnelles de 300 millions d'euros d'actifs immobiliers non stratégiques à horizon 2022".

Si Carrefour indique rester "vigilant" quant à l'évolution de la pandémie de Covid-19, il anticipe à ce stade pour 2020 "une dynamique commerciale soutenue".

"En raison de la crise, les services financiers et marchands ainsi que les ventes B2B en Europe devraient toutefois peser sur le résultat de l'année 2020", avertit-il. Il publiera ses résultats annuels le 18 février 2021.

afp/jh