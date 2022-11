Carrefour veut poursuivre ses économies et accroître son FCF à l'horizon 2026

(Actualisation: commentaires d'analystes et cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Carrefour perd du terrain en Bourse mardi après la présentation de son plan stratégique "Carrefour 2026", qui doit notamment permettre au groupe de grande distribution d'accroître ses flux de trésorerie et de poursuivre ses mesures d'économies au cours des quatre prochaines années.

A 11h15, l'action Carrefour cédait 1,1%, à 16,38 euros. Le groupe "semble avoir une saine ambition de croissance et d'expansion, tout en ayant à coeur de faire progresser" ses flux de trésorerie et d'améliorer la rémunération des actionnaires, observe Oddo BHF. "Le manque de commentaires" de la part des dirigeants de Carrefour concernant les perspectives pour le court terme peuvent laisser les investisseurs sur leur faim, nuance UBS.

Carrefour compte atteindre cet objectif en transformant "tous les process opérationnels, grâce au digital et à une organisation repensée".

Dans le cadre de son nouveau plan stratégique, Carrefour compte réaliser 4 milliards d'euros d'économies entre 2022 et 2026, réparties à parité entre les postes "frais administratifs et généraux" et "coûts des marchandises vendues". Le groupe compte atteindre cet objectif en transformant "tous les process opérationnels, grâce au digital et à une organisation repensée".

La mise en place de sa nouvelle stratégie incitera par ailleurs le distributeur à augmenter à 2 milliards d'euros ses dépenses d'investissement chaque année entre 2022 et 2026, tandis que le flux de trésorerie disponible net est attendu à plus de 1,7 milliard d'euros en fin de période.

Pour 2022, Carrefour vise 1 milliard d'euros d'économies, un niveau d'investissement de 1,85 milliard d'euros et un flux de trésorerie disponible net supérieur à 1 milliard d'euros.

Atacadao débarquera en France à l'automne 2023

Ces annonces marquent un changement d'état d'esprit, Carrefour passant d'une période de stabilisation à une période de croissance annuelle de son résultat d'exploitation, indique Citi, notant que cela autorisera un solide retour aux actionnaires. Les liquidités générées au cours des quatre prochaines années permettront au distributeur de verser chaque année un dividende en numéraire en croissance d'au moins 5% par an et de poursuivre sa politique de rachat d'actions amorcée en 2021, "avec des programmes annuels".

Carrefour pourrait également, "de manière sélective", saisir des opportunités de croissance externe "de taille moyenne" dans ses marchés. "Notre empreinte géographique est la bonne", a assuré Alexandre Bompard, le PDG du groupe, lors d'une conférence avec des journalistes.

"'Carrefour 2026' est un plan de conquête, sur des marchés marqués notamment par le choc inflationniste et le changement climatique", a poursuivi le dirigeant. Avec ce plan, "nous accélérons notre transformation en nous engageant pour que tous nos clients accèdent au meilleur, pour inventer le groupe de demain et consolider notre modèle de croissance durable", a-t-il complété.

Pour ce faire, Carrefour a décidé de placer sa marque propre au coeur de son modèle commercial: elle devrait représenter 40% du chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe en 2026, contre une part de 33% estimée pour 2022.

Le distributeur compte aussi renforcer son soutien à l'agriculture durable en se fixant comme objectif d'augmenter de 40% le chiffre d'affaires qu'il réalise via la vente de produits certifiés durables entre 2022 et 2026, à 8 milliards d'euros.

En outre, le format discount sera renforcé. Carrefour prévoit de porter de 200 à 470 le nombre de ses magasins Atacadao de libre-service de gros ("cash and carry") au Brésil entre 2022 et 2026. Le distributeur compte également lancer cette enseigne en Ile-de-France "à l'automne 2023".

Carrefour va dans le même temps poursuivre le développement de son "discounter" Supeco, notamment en Espagne, pour lequel il ambitionne de dénombrer 200 magasins à l'horizon 2026, contre 80 en 2022.

