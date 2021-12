Cisjordanie-Un Palestinien armé d'un couteau abattu par des soldats israéliens

RAMALLAH, Cisjordanie, 31 décembre (Reuters) - Des soldats israéliens ont abattu un Palestinien armé d'un couteau en Cisjordanie occupée vendredi, a annoncé l'armée israélienne vendredi.

Tsahal déclare dans un communiqué que l'homme était sorti d'une voiture à un carrefour non loin de la colonie juive d'Ariel et, armé d'un couteau, avait couru vers un arrêt de bus où se trouvaient des civils et des soldats israéliens.

Les Palestiniens ne se sont pas exprimés sur l'incident dans l'immédiat.

La Cisjordanie est le théâtre d'actes de violence depuis la suspension des négociations sous médiation américaine entre Israël et l'Autorité palestinienne en 2014. (Rédigé par Dan Williams et Ali Sawafta; version française Valentine Baldassari, édité par Sophie Louet)