Cisjordanie-Un Palestinien armé d'un couteau abattu par des soldats israéliens

RAMALLAH, Cisjordanie, 31 décembre (Reuters) - Des soldats israéliens ont abattu vendredi un Palestinien qui courait vers eux armé d'un couteau en Cisjordanie occupée, a annoncé l'armée israélienne.

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a déclaré par la suite qu'il s'agissait d'un de ses membres.

Tsahal déclare dans un communiqué que l'homme était sorti d'une voiture à un carrefour non loin de la colonie juive d'Ariel et, armé d'un couteau, avait couru vers un arrêt de bus où se trouvaient des civils et des soldats israéliens.

Le ministère palestinien de la Santé a indiqué qu'il s'agissait d'un résident de Qarawet Bani Hassan, un village des alentours.

Le Hamas a déclaré dans un communiqué que l'homme abattu avait monté une "opération héroïque à l'arme blanche" contre "l'ennemi et ses colons".

L'armée israélienne a déclaré qu'elle était à la recherche des autres personnes qui se trouvaient dans la voiture et ont fui les lieux.

La Cisjordanie est le théâtre d'actes de violence depuis la suspension des négociations sous médiation américaine entre Israël et l'Autorité palestinienne en 2014. (Rédigé par Dan Williams, Ali Sawafta et Nidal al-Mughrabi; version française Valentine Baldassari, édité par Sophie Louet)