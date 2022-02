Corr Carrefour annonce un bond de 67% de son bénéfice net en 2021

Paris (awp/afp) - Le géant français de la distribution alimentaire Carrefour a dégagé un bénéfice net en forte hausse de 67% à 1,07 milliard d'euros en 2021 grâce notamment à des économies de coûts et à de solides ventes, selon un communiqué mercredi.

Ce résultat est supérieur aux attentes des analystes sondés par Factset, qui tablaient en moyenne sur un bénéfice net de 1,04 milliard.

Le groupe insiste notamment sur son résultat opérationnel courant (ROC), indicateur de référence dans la grande distribution, en progression de plus de 4,5% à 2,27 milliards d'euros. Hors effets de change, il progresse même de 7,7% par rapport à 2020.

Carrefour indique notamment avoir mené à bien, avec un an d'avance, un programme de cession d'actifs immobiliers "non stratégiques" pour 330 millions d'euros à fin 2021, et a réalisé 930 millions d'euros d'économies de coûts en 2021. Il a relevé son objectif en la matière à 2,7 milliards d'euros d'économies de coûts sur 2021-23, contre 2,4 initialement.

En outre il a enregistré une progression de ses ventes de 2,3% à 81,245 milliards d'euros à nombre de magasins comparables en 2021, "sur une base de comparaison record": en 2020, la fermeture des espaces de restauration hors domicile (bars, restaurants, cantines, restauration d'entreprise...) avait mécaniquement profité aux magasins où les consommateurs se sont davantage approvisionnés pour préparer leurs repas.

Arguant de "bons résultats 2021 et de la forte génération de cash", le conseil d'administration du groupe a décidé d'un nouveau programme de rachat d'actions "portant sur un montant maximal de 750 millions d'euros", en vue de leur annulation. Le rachat doit intervenir "d'ici la fin de l'exercice 2022", sous réserve des conditions de marché.

En 2020, Carrefour avait procédé au rachat de 700 millions d'euros de ses actions, ce qui soutient mécaniquement le cours de l'action du groupe du CAC 40.

En outre le groupe va proposer, lors de son assemblée générale programmée le 3 juin, un dividende en numéraire de 0,52 euro par action, contre 0,48 en 2020.

"Carrefour a connu une très belle performance en 2021, confirmant la bonne exécution de son plan stratégique", a commenté dans un communiqué le PDG du groupe, Alexandre Bompard.

