La valeur du jour à Paris - La France, point faible de Carrefour

Carrefour (-3,8% à 19,60 euros) se dispute la dernière place du CAC 40 avec Eurofins, le titre étant pénalisé par la publication hier soir d'une croissance nulle en France au cours du premier trimestre 2022. Le distributeur impute cette performance à une base de comparaison élevée (croissance organique de 3,5% enregistrée au premier trimestre 2021) ainsi qu'à une inflation sensiblement plus faible que dans le reste de l’Europe. Mais il déclare toutefois avoir gagné des parts de marché dans l'Hexagone.



"Bien sûr, l'inflation alimentaire devrait continuer à augmenter au cours des prochains mois et son impact sur le comportement d'achat et le volume des ventes n'est pas clair à ce stade, estime Barclays. Mais nous pensons que le pouvoir d'achat des ménages sera probablement plus protégé en France que dans certains autres pays grâce notamment aux mesures prises par le gouvernement en cette année d'élections présidentielles".



La croissance organique sur le trimestre est cependant restée conforme aux attentes des analystes, à +3,4% sur un an, pour un chiffre d'affaires TTC de 20,24 milliards d'euros, largement soutenue par l'Espagne (+3,4%) et le Brésil (+7,5%). Deux marchés sur lesquels Carrefour a également accru ses parts de marché.



En attendant la finalisation de l'acquisition de Grupo BIG, prévue pour juin 2022, Carrefour a bénéficié au Brésil de sa stratégie d'expansion au Brésil, les ouvertures et les acquisitions ayant contribué à hauteur de +7% au premier trimestre. Le groupe français a également pu compter sur de solides volumes dans l'alimentaire, tandis que les services financiers, très rentables, ont rebondi de 11% au cours du trimestre.



Face à l'accélération de l'inflation, le distributeur s'est engagé à "préserver le pouvoir d'achat des consommateurs tout en continuant de renforcer son modèle économique". Il a notamment annoncé la poursuite de sa politique de réduction de coûts et vise plus de 900 millions d'euros d'économies en 2022, dans le cadre de son objectif de 2,7 milliards d'euros d'économies à horizon 2023.



"Carrefour n'a pas rencontré de problèmes significatifs d'approvisionnement au cours du trimestre, malgré quelques ruptures localisées et temporaires, précise le distributeur. Toutefois, dans un contexte d'approvisionnement tendu, le groupe est pleinement mobilisé pour assurer un approvisionnement régulier, en augmentant par exemple les stocks de sécurité dans certaines catégories sensibles, afin d'améliorer la disponibilité des produits à des conditions d'achat favorables".



Carrefour a également confirmé son objectif de free cash flow net supérieur à 1 milliard d'euros en 2022.



Dans l'ensemble, les analystes se sont montrés positifs sur le dossier: Invest Securities a ainsi réitéré son opinion d'Achat sur le titre et compte relever son objectif de cours et ses estimations de résultats, estimant que Carrefour saura piloter sa marge malgré l'inflation et en ressortira renforcé. Stifel a pour sa part relevé son objectif de cours de 20 à 23 euros avec une recommandation d'Achat également.



De son côté, Barclays est resté à Surpondérer avec un objectif de cours de 22 euros, mais a revu "prudemment à la baisse [ses] prévisions pour la France", ce qui est plus que compensé par des perspectives plus positives pour le Brésil.



"Nous considérons que Carrefour offre une forte dynamique bénéficiaire grâce à l'amélioration attendue de sa rentabilité en France et à sa forte exposition au Brésil, ce qui continuera à stimuler sa génération de FCF cette année encore et pourrait ouvrir la voie à des retours de trésorerie supplémentaires, écrit Barclays. Par ailleurs, nous considérons que la valorisation de Carrefour reste attractive malgré sa forte performance depuis le début de l'année."