Le rachat de Grupo BIG par Carrefour obtient le feu vert du régulateur brésilien

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'autorité de la concurrence brésilienne a autorisé sous condition le rachat du distributeur local Grupo BIG par Carrefour, a annoncé mercredi soir la filiale brésilienne du groupe tricolore.

Selon l'accord de concentration établi par le régulateur brésilien, Grupo BIG devra céder à la clôture de la transaction un total de 14 magasins, ce qui représente 3,6% de son parc de magasins à fin 2021 et 6% de ses revenus de l'an passé.

Cette condition à la réalisation de l'acquisition de Grupo BIG par Carrefour est moins contraignante que celle envisagée en début d'année par l'autorité de la concurrence, qui portait sur la cession d'environ 10% du parc de magasins. Il s'agit donc d'une nouvelle "légèrement positive" pour Carrefour, remarque JPMorgan, qui reste à "neutre" sur l'action Carrefour Brésil et à "surpondérer" sur le titre Carrefour.

Carrefour avait annoncé en mars 2021 avoir conclu un accord avec Advent International et Walmart en vue de l'acquisition de Grupo BIG, pour une valeur d'entreprise de 7 milliards de réaux, soit 1,36 milliard d'euros. La transaction devrait être réglée en numéraire et en actions de Carrefour Brésil.

La finalisation de la transaction devrait intervenir "dans les prochains jours", a indiqué une porte-parole de Carrefour à l'agence Agefi-Dow Jones.

La réussite de cette acquisition ferait de Carrefour un leader incontesté du marché brésilien. Ses actifs locaux et ceux de Grupo BIG présentent une forte complémentarité géographique et permettront au distributeur français de s'installer sur un nouveau segment de marché avec le format Sam's Club, via un accord de licence avec Walmart. Ce modèle commercial premium, unique et très rentable, repose sur un système d'adhésion, avec plus de 2 millions de membres.

"Désormais, l'accent peut être mis sur l'intégration des actifs et la réalisation des synergies annoncées, estimées à 2 milliards de réaux", soit 388 millions d'euros, ajoute JPMorgan. Les synergies visées seront réalisées grâce à la hausse de la densité commerciale, à l'alignement des marges entre les différentes enseignes, à l'optimisation des frais centraux ou encore grâce à une meilleure efficacité logistique, assurait Carrefour au printemps 2021.

A la Bourse de Paris, le titre Carrefour progresse de 0,1% jeudi, à 19,18 euros, tandis que l'action Atacadao (Carrefour Brésil) a reflué de 1,2% mercredi à Sao Paulo, à 19,59 réaux.

