Les grandes sociétés françaises finalisent leurs acquisitions de 2020

Plusieurs sociétés françaises de premier ordre profitent de ce début d'année pour finaliser des opérations de croissance externe dévoilées en 2020. La semaine dernière, après avoir obtenu le soutien des actionnaires de Tiffany à une large majorité, LVMH a indiqué que le rachat du bijoutier sera finalisé le 7 janvier.Carrefour a de son côté finalisé l'acquisition, auprès de Dairy Farm, de 224 magasins de proximité à Taïwan (199 Wellcome - surface moyenne de 420 mètres carrés - et 25 Jasons - surface moyenne de 820 mètres carrés) et d'un entrepôt. Le distributeur a rappelé son intention de poursuivre sa politique d'acquisitions ciblées.Pour sa part, Bouygues Telecom, après avoir obtenu l'accord de l'Autorité de la concurrence le 22 décembre, a conclu avec Crédit Mutuel un accord de partenariat de long terme. Ce dernier repose sur l'acquisition par Bouygues Telecom de 100 % du capital d'Euro-Information Telecom, qui opère les marques commerciales Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile, Auchan Télécom et Cdiscount Mobile.Dévoilé en juin 2020, l'opérateur télécom avait précisé à l'époque que le prix d'acquisition comprend une part fixe de 530 millions d'euros payable au closing ainsi qu'une part complémentaire comprise entre 140 et 325 millions d'euros. Cette dernière est conditionnée à l'atteinte de critères de performance économique et payable sur plusieurs années.Cette opération lui permet ainsi de renforcer son parc de plus de 2 millions de clients et d'élargir son réseau de distribution grâce à plus de 4 200 caisses locales du Crédit Mutuel et agences bancaires CIC.