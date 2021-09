Les marchés boursiers dans le vert avant un rapport sur l'emploi américain

Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales progressaient lors de leur première séance de septembre, optimistes avant la publication de données sur le marché de l'emploi américain, qui seront complétées par le rapport mensuel qui fait référence vendredi.

Vers 11h10, Paris gagnait 1,31%, Londres 0,92%, Francfort 0,67% et Milan 1,34%. Quant à la Bourse suisse, son indice phare SMI progressait vers 12h05 de 0,29%.

En Chine, les indices ont résisté après la publication d'une contraction de l'activité manufacturière en août, qui est tombée à son plus bas niveau depuis 16 mois. Hong Kong a pris 0,58% et Shanghai 0,65%.

La Bourse de Tokyo a de son côté bondi de 1,29%, portée par la baisse du yen et la publication d'une nette accélération des investissements des entreprises au deuxième trimestre.

La Bourse de New York a terminé mardi en très léger retrait, les investisseurs restant prudents après la publication d'indicateurs américains peu reluisants.

A l'agenda du jour, "l'enquête ADP sera évidemment suivie de près par tous les acteurs des marchés financiers", écrivent les analystes de Saxo Banque dans une note. Cette enquête qui recense les créations d'emploi dans le secteur privé est très suivie, comme toutes les statistiques qui concernent l'état du marché du travail américain, car ce sont des données scrutées par la banque centrale américaine, la Fed.

Cette dernière réfléchit à la normalisation de sa politique monétaire et affirme qu'elle ne réduira son soutien monétaire qu'une fois que l'économie et le marché de l'emploi se seront remis de la crise. "Mais on sait très bien que cette statistique est un mauvais indicateur de ce que donnera le rapport NFP", le rapport mensuel de référence sur l'emploi américain, qui sera publié vendredi, préviennent les analystes de Saxo Banque. "Tout au plus, l'enquête ADP permettra de déceler une tendance".

Dans la zone euro, le taux de chômage a poursuivi sa baisse en juillet et atteint 7,6%. Mercredi, les investisseurs prendront également connaissance des indices d'activité manufacturière du mois d'août pour la zone euro, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

La veille, les marchés ont été perturbés par les commentaires de Robert Holzmann, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), sur une éventuelle fin des rachats d'actifs par l'institution.

Après cette sortie, le vice président de la BCE, Luis de Guindos, a assuré à la presse espagnole qu'"un retrait des mesures de relance extraordinaires devrait être aligné sur l'évolution de l'activité économique".

"Si les choses commencent à revenir à la normale, comme c'est le cas actuellement, les mesures extraordinaires devront être progressivement retirées. Nous analyserons les risques (...), puis nous prendrons une décision", a-t-il indiqué, dans un entretien à El Confidencial, publié sur le site de la BCE.

Carrefour perd une fortune

Le milliardaire français Bernard Arnault va vendre la participation qu'il détient dans Carrefour, via sa holding Agache, soit environ 5,7% du groupe, après 14 années de présence à son capital. Selon la Société Générale, qui a réalisé l'opération, le montant de la vente de ces actions est d'environ 724 millions d'euros. Le titre de Carrefour reculait de 4,51% à 16,09 euros.

Vonovia et Deutsche Wohnen dans le rouge

Les géants de l'immobilier Vonovia (-0,10% à 57,10 euros) et Deutsche Wohnen (-0,04% à 52,54 euros) étaient orientés à la baisse après l'accord donné mardi par le conseil de surveillance de Deutsche Wohnen à la troisième et dernière offre de rachat lancée par Vonovia.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les producteurs de pétrole de l'Opep+ se retrouvent mercredi pour valider leur stratégie de réouverture progressive du robinet d'or noir, s'efforçant d'afficher un front uni après le psychodrame de juillet. Dans l'attente de ce nouveau sommet, les prix du pétrole étaient en petite hausse

Vers 11h10, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, valait 71,76 dollars à Londres, en hausse de 0,18% par rapport à la clôture de la veille. A New York, le baril américain de WTI pour le même mois grappillait de son côté 0,35% à 68,74 dollars.

L'euro était stable (+0,03%) par rapport au billet vert, à 1,1811 dollar.

Le bitcoin rebondissait de 0,84% à 47.400 dollars.

afp/vj