Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,68% lundi, soutenue par la réouverture économique de la Chine, le ralentissement de l'inflation en zone euro et l'idée que l'économie américaine pourrait ralentir sans tomber en récession.

L'indice vedette CAC 40 est monté de 46,41 points à 6.907,36 points, au-dessus des 6.900 points pour la première fois depuis le 18 février 2022, avant l'invasion russe de l'Ukraine. Vendredi, il avait fini en hausse de 1,47% et bouclé une semaine en progression de 5,98%, sa meilleure performance depuis novembre 2020, au moment de l'annonce de l'efficacité de vaccins contre le Covid-19.

Les investisseurs ont été satisfaits des derniers chiffres sur le marché de l'emploi américain, avec le ralentissement de la hausse du salaire horaire moyen, ainsi de la baisse du taux d'inflation en zone euro.

"Jusqu'ici les économies européenne et américaine ont été plus résilientes que prévu", commente Vincent Juvyns, stratégiste pour JPMorgan AM, ce qui encourage la thèse d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine.

Il nuance cependant et anticipe, "au mieux, une stagnation de l'économie, ce qui n'est pas un scénario très enthousiasmant".

De plus, "il n'y a pas lieu de crier victoire sur l'inflation en Europe", ce qui peut expliquer une certaine volatilité des taux obligataires. "L'inflation sous-jacente", qui exclue les prix de l'énergie et de l'alimentation, "continue de progresser", ajoute M. Juvyns.

Une prise de parole mardi du président de la Réserve fédérale Jerome Powell et la publication jeudi de l'indicateur de l'inflation CPI pour décembre aux États-Unis donneront aux investisseurs de nouvelles indications. Beaucoup espèrent que la Fed se montrera moins dure dans les mois à venir.

Ipsen achète une biotech américaine

Ipsen, troisième laboratoire pharmaceutique français, va racheter la biotech américaine Albireo, spécialisée dans les maladies du foie, pour un montant de 952 millions de dollars (891 millions d'euros).

La transaction devrait avoir un "effet dilutif" sur le résultat opérationnel des activités d'Ipsen jusqu'à fin 2024, précise le groupe. Elle devrait être conclue d'ici la fin du premier trimestre 2023. Le titre Ipsen a grappillé 0,49% à 102,70 euros et celui d'Albireo grimpait de 92,5% à New York.

Plastique: Danone assigné en justice

Des ONG veulent qu'un juge contraigne la multinationale française des yaourts et bouteilles d'eau Danone (-1,03% à 49,14 euros) à s'affranchir de sa dépendance au plastique qui échoue souvent dans la nature, dans une assignation consultée lundi par l'AFP.

Carrefour en tête de gondole

L'action de Carrefour a enregistré la deuxième meilleure performance de la séance au CAC 40, gagnant 4,40% à 16,72 euros, après avoir bondi de 1,84% vendredi. Bank of America a rehaussé vendredi sa recommandation sur le titre pour 2023 de "neutre" à "achat", selon l'agence financière Bloomberg. Casino est aussi privilégié par la banque américaine ce qui a permis au cours de progresser de 2,36% à 11,30 euros lundi.

jvi/jbo/pta