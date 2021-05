Rappel de fromage gorgonzola en raison de la présence de listeria

PARIS (awp/afp) - La Compagnie italienne de produits frais (CIPF) Codipal a annoncé le retrait de plusieurs lots de gorgonzola vendus en grandes surfaces, en raison de la présence de la bactérie listeria, a-t-elle fait savoir dans un communiqué.

Il s'agit de Gorgonzola pizza 1/8 de la marque "En Cuisine", de Gorgonzola doux 1/8 marque "En Cuisine", de Gorgonzola pizza 1/8 de marque "Casa Azzurra" et de Gorgonzola doux 1/8 marque "Casa Azzurra", avec pour code fabriquant IT 01 698 CE et pour date limite de consommation du 28 avril 2021 au 21 juin 2021.

Ces lots ont été mis en vente en grandes et moyennes surfaces, au rayon à la coupe, des enseignes Leclerc et Carrefour, entre les 9 mars et 29 avril, ainsi que chez certains distributeurs de la restauration hors domicile, notamment les magasins Promocash, précise Codipal, qui est joignable au 0800.941.342.

Certains de ces produits ont été commercialisés avant la mesure de retrait. Il est recommandé aux personnes qui les détiendraient de ne pas les consommer et de les détruire, ou de se les faire rembourser.

La listeria est une bactérie qui peut entraîner des complications chez les plus fragiles: jeunes enfants, personnes âgées, patients aux défenses immunitaires basses, femmes enceintes. Le délai d'incubation de la listériose peut aller jusqu'à huit semaines.

