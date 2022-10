Somalie-Au moins 100 morts dans des attentats à la voiture piégée

MOGADISCIO, 30 octobre (Reuters) - Au moins 100 personnes ont été tuées et 300 autres blessées samedi après les explosions de deux voitures piégées près du ministère somalien de l'Education, à Mogadiscio, a annoncé dimanche le président Hassan Cheikh Mohamed.

"Des mères portant leurs enfants dans leurs bras, des pères ayant des problèmes de santé, des étudiants qui allaient apprendre, des hommes d'affaires qui luttaient pour la vie de leurs familles font partie de ceux qui ont été massacrés", a dit Hassan Cheikh Mohamed après s'être rendu sur les lieux du drame.

L'attaque n'a pas été revendiquée, le président a toutefois accusé les islamistes du groupe Al Chabaab de l'avoir perpétrée.

Al Chabaab ne revendique habituellement pas les attaques ayant fait un grand nombre de victimes.

La première voiture piégée a explosé devant le ministère de l'Education, près d'un carrefour très fréquenté de la capitale. La deuxième explosion s'est produite alors que les secours arrivaient sur place et que des personnes s'étaient rassemblées pour venir en aide aux victimes.

Au mois d'octobre 2017, plus de 500 personnes avaient perdu la vie à ce même endroit, dans le plus grand attentat jamais perpétré en Somalie. Un camion piégé avait alors explosé à l'extérieur d'un hôtel très fréquenté, à l'intersection K5, située à proximité d'administrations gouvernementales, de restaurants et de kiosques.

Le président somalien a indiqué que le bilan pourrait s'alourdir. (Reportage Abdiqani Hassan, rédigé par Elias Biryabarema; version française Camille Raynaud)