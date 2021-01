UPDATE3 : Carrefour et le canadien Couche-Tard discutent d'un rapprochement

(Actualisation: commentaires d'analystes, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur canadien Alimentation Couche-Tard a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi avoir initié des discussions exploratoires en vue d'un rapprochement amical avec son homologue français Carrefour, qui a également reconnu l'existence de contacts entre les deux entreprises.

A la Bourse de Paris, l'action Carrefour bondit de 7,3% mercredi, à 16,59 euros. Au cours actuel, la capitalisation boursière du distributeur français s'établit à 13,5 milliards d'euros.

"Il n'y a aucune certitude à ce stade que ces discussions exploratoires déboucheront sur un accord ou une opération", a toutefois indiqué Couche-Tard dans un communiqué. "Les discussions sont très préliminaires", a pour sa part commenté Carrefour.

Couche-Tard s'est engagé à tenir les marchés financiers informés de tout développement significatif à cet égard.

Selon les cours de clôture de mardi, la capitalisation de Couche-Tard ressort à près de 46 milliards de dollars canadiens (29,6 milliards d'euros) à la Bourse de Toronto, soit près de 2,3 fois la valeur boursière de Carrefour à Paris (12,6 milliards d'euros).

"Nous ne pensons pas que Carrefour accepte de renoncer à son indépendance si une offre à moins de 20 euros par action, faisant ressortir une capitalisation de 16,3 milliards d'euros, lui parvenait", estiment les analystes de Citi.

Deux profils très différents

Le distributeur canadien a réalisé un chiffre d'affaires de 54,13 milliards de dollars américains (44,32 milliards d'euros) lors de l'exercice qui s'est achevé fin avril 2020. Selon les prévisions des analystes recensées par FactSet, Carrefour devrait avoir réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 71,96 milliards d'euros.

"En supposant un multiple de rachat situé dans une fourchette de 6 à 8 fois l'Ebitda de Carrefour, Couche-Tard doit mettre entre 26,5 et 35,3 milliards d'euros sur la table s'il veut racheter le groupe français", estime ING.

Fondé il y a 40 ans à Laval, au Québec, Couche-Tard est coutumier des opérations de croissance externe. Il s'est d'abord développé en rachetant des entreprises locales, avant d'acquérir des actifs aux Etats-Unis, à partir de 2001, puis en Asie, au Moyen-Orient et en Europe par la suite.

Sur le Vieux continent, Couche-Tard possède un réseau de 2.700 magasins de proximité et de stations-service dans les pays scandinaves (Norvège, Suède et Danemark), dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) ainsi qu'en Irlande et en Pologne. Ses enseignes se nomment Couche-Tard, Circle K et Ingo.

Les synergies liées à un éventuel rapprochement entre Carrefour, essentiellement présent en France et au Brésil où il exploite surtout des hypermarchés, et Couche-Tard seraient nécessairement limitées, commente Jefferies, surpris par l'ouverture de discussions entre les deux distributeurs.

En l'absence de chevauchements en matière de présence géographique et de produits entre les deux groupes, Bryan, Garnier & Co. s'interroge également sur la pertinence d'un rapprochement. "Dans un marché atone, chaque transaction doit être source de synergies pour créer de la valeur", explique l'intermédiaire financier.

Malgré tout, Bryan, Garnier & Co. conseille toujours d'acheter l'action Carrefour, les discussions en cours avec Couche-Tard devant "alimenter la dynamique haussière de la valeur dans les semaines à venir".

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2021 03:53 ET (08:53 GMT)