Carriage Services, Inc. est un fournisseur de services funéraires et de cimetières et de marchandises aux États-Unis. Les secteurs d'activité de la société comprennent les opérations de pompes funèbres et les opérations de cimetières. Le segment Funeral Home Operations propose des services qui comprennent la vente de services d'inhumation et de crémation et de produits connexes, tels que des cercueils et des urnes. Il fournit des services et des produits funéraires à la fois selon les besoins (au moment du décès) et à l'avance (planifiés avant le décès). Le secteur des opérations de cimetière vend des droits d'inhumation dans les cimetières, y compris des sites funéraires, des cryptes, des espaces de mausolée et des niches ; des articles de cimetière connexes, tels que des marqueurs commémoratifs, des conteneurs d'inhumation extérieurs et des monuments, ainsi que des services, tels que l'inhumation, les inhumations et l'installation d'articles de cimetière. Elle fournit également des services et des produits de cimetière à la fois sur la base d'un contrat à la demande et d'un contrat à l'avance. La société exploite environ 171 funérariums dans 26 États et 32 cimetières dans 11 États.

