Carrier Global Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération à usage industriel et domestique. Les produits sont vendus sous les marques Carrier, Automated Logic, Bryant, CIAT, Day & Night, Heil, NORESCO, Riello, Carrier Commercial Refrigeration, Carrier Transicold, Sensitech, etc. En outre, le groupe propose des systèmes de sécurité (alarmes anti-intrusion, systèmes de contrôle d'accès et de vidéosurveillance) et des systèmes de détection et de protection contre l'incendie notamment sous les marques Autronica, Chubb, Det-Tronics, Edwards, Fireye, GST, Interlogix, Kidde, LenelS2, Marioff, Onity et Supra. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (89,4%) et ventes de services (10,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (57,8%), Europe (21,3%), Asie-Pacifique (17,1%) et autres (3,8%).

Secteur Equipements et composants électriques