Carter's, Inc. est un distributeur de vêtements pour jeunes enfants en Amérique du Nord. Ses segments comprennent la vente au détail aux États-Unis, la vente en gros aux États-Unis et l'international. Le secteur de la vente au détail aux États-Unis comprend les ventes de produits aux États-Unis par le biais de ses magasins de détail et de ses sites de commerce électronique. Le segment du commerce de gros aux États-Unis comprend la vente de produits à ses partenaires du commerce de gros aux États-Unis. Le segment international comprend les ventes de produits en dehors des États-Unis, par l'intermédiaire de ses magasins de détail et de ses sites de commerce électronique au Canada et au Mexique, ainsi que les ventes à ses clients grossistes internationaux et à ses licenciés. L'entreprise possède les marques Carter's et OshKosh B'gosh. Ces marques sont vendues dans les grands magasins, les chaînes nationales et les détaillants spécialisés au niveau national et international. Elles sont également vendues dans près de 1 000 magasins gérés par la société aux États-Unis, au Canada et au Mexique et en ligne sur www.carters.com, www.oshkosh.com, www.cartersoshkosh.ca et www.carters.com.mx. La société possède également les marques Little Planet et Skip Hop.

Secteur Détaillant habillement et accessoires