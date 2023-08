Carter's, Inc. est un distributeur de vêtements pour jeunes enfants en Amérique du Nord. Ses secteurs comprennent la vente au détail aux États-Unis, la vente en gros aux États-Unis et l'international. Le secteur de la vente au détail aux États-Unis comprend les ventes de produits aux États-Unis par le biais de ses magasins de détail et de ses sites Web de commerce électronique. Le secteur de la vente en gros aux États-Unis comprend les ventes de produits aux États-Unis à ses partenaires grossistes. Le segment International comprend les ventes de produits en dehors des États-Unis, par le biais de ses magasins de détail et de ses sites Web de commerce électronique au Canada et au Mexique, ainsi que les ventes à ses clients grossistes internationaux et à ses licenciés. Elle possède les marques Carter's et OshKosh B'gosh. Ces marques sont vendues dans des grands magasins, des chaînes nationales et des détaillants spécialisés au Canada et à l'étranger. Elles sont également vendues dans près de 1 000 magasins exploités par la société aux États-Unis, au Canada et au Mexique et en ligne sur www.carters.com, www.oshkosh.com, www.cartersoshkosh.ca et www.carters.com.mx. Elle possède également les marques Little Planet et Skip Hop.

Secteur Détaillant habillement et accessoires