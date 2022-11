Le chanteur Aaron Carter, 34 ans, retrouvé mort à son domicile - rapports

Samedi après-midi, un porte-parole du département du shérif de Los Angeles a confirmé à Reuters que des députés avaient trouvé une personne décédée à la résidence de Carter, et que des enquêteurs de la brigade criminelle étaient en route vers la scène, mais a déclaré ne pas pouvoir fournir d'autres détails.

Il n'y a eu aucun rapport indiquant qu'un acte criminel était suspecté dans la mort de Carter.

Carter, 34 ans, a sorti son premier album en 1997 alors qu'il n'avait que 9 ans, devenant un enfant pop star qui apparaissait fréquemment sur Nickelodeon, selon TMZ et The Hollywood Reporter. Il s'est tourné vers le rap plus tard dans sa carrière musicale, et a également joué dans des productions telles que le spectacle de Broadway "Seussical".

Il s'est débattu avec des problèmes de dépendance pendant des années, les partageant parfois publiquement.

Lors d'une apparition en 2019 dans l'émission télévisée de bien-être des célébrités "The Doctors", il a brandi un sac rempli de médicaments sur ordonnance qu'il a dit avoir pris après avoir été diagnostiqué comme souffrant de troubles de la personnalité multiple, de schizophrénie, de maniaco-dépression et d'anxiété.

Selon The Hollywood Reporter, Carter a fréquenté des centres de réadaptation pour toxicomanes à de multiples reprises, la dernière fois en début d'année, dans le but de récupérer la garde de son fils, Prince.