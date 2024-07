L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le mandat d'administrateur Mongi TRIMECHE arrive à échéance lors de la présente Assemblée, en conformité avec la réglementation tunisienne en vigueur et notamment les dispositions de la Décision Générale du Conseil du Marché Financier n°23 du 10 mars 2020 relative aux critères de nommer un représentant des actionnaires minoritaires au Conseil d'Administration, le président du conseil a lancé un premier appel à candidature pour le poste d'administrateur représentant des actionnaires minoritaires dans le conseil d'administration de CARTHAGE CEMENT en date du 31-05-2024, qui a été publié dans les sites WEB du Conseil du marché financier et de la bourse des valeurs mobilières de Tunis, avec une date limite de dépôt de candidature fixée au 17-06-2024, et qui a été relancé le 24-06-2024 avec les mêmes conditions et critères avec une date limite de dépôt de candidature fixée au 03-07-2024.

L'assemblée générale ordinaire donne acte au conseil d'administration et aux commissaires aux comptes de ce qui lui a été rendu compte conformément aux dispositions des articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales. Elle approuve toutes les conventions conclues et les opérations réalisées telles qu'elles ont été développées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

