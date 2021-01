Cartier Resources : débute une campagne de forage de 30 000 m sur la propriété Benoist

Val-d'Or, 21 janvier2021 - Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) ('Cartier') annonce le démarrage de son programme de forage sur la propriété Benoist, située à 65 km au nord-est de Lebel-sur-Quévillon, au Québec. Le programme fait suite aux résultats de la première estimation de ressources NI 43-101 publiée le 17 décembre 2020 (FIGURE). Deux foreuses s'affairent actuellement à réaliser le programme de forages directionnels contrôlés, constitué de 4 phases totalisant environ 30 000 m.

Faits saillants :

Le gîte Pusticamica possède les caractéristiques requises pour une approche en vrac à fort tonnage comme en témoigne, entre autres, la géométrie du gîte, la minéralisation polymétallique et les résultats de l'estimation des ressources de départ sur lequel est basé le programme de forage;

1 455 400 tonnes à une teneur moyenne de 2,87 g/t AuEq pour un total de 134 400 onces d'or dans la catégorie de ressources indiquées et ;

1 449 600 tonnes à une teneur moyenne de 2,30 g/t AuEq pour un total de 107 000 onces d'or dans la catégorie de ressources présumées.

Le programme de forage a pour objectif d'accroître les ressources du gîte Pusticamica et de découvrir de nouveaux gîtes en périphérie (FIGURE).

Note 1 : L'estimation, terminée et rendue disponible en date du 16 décembre 2020, a été réalisée par Christine Beausoleil P.Geo. et Claude Savard P.Geo. d'InnovExplo Inc., des personnes qualifiées indépendantes au sens du Règlement 43-101. Le rapport complet devrait être déposé au plus tard le 29 janvier 2021 sur SEDAR.

Le programme de forages directionnels contrôlés en cours est constitué de 4 phases totalisant environ 30 000 m. Ces phases sont les suivantes :

Phase I : Délimiter par forage l'extension de la minéralisation du gîte Pusticamica entre 350 et 650 m de profondeur;

Phase II : Délimiter par forage l'extension de la minéralisation du gîte Pusticamica entre 650 m et 1 300 de profondeur;

Phase III : Explorer le potentiel en périphérie du gîte Pusticamica pour y découvrir des gîtes additionnels. Un total de 5 secteurs potentiels seront forés. Les cibles, situées entre 150 et 450 m, sont constituées d'anomalies de type '' OreVision IP'', ayant une signature géophysique similaire à celle du gîte Pusticamica. Tous ces secteurs anomaux se retrouvent à l'intérieur du Couloir Aurifère Favorable dont 3 sont directement situés dans les extensions est et ouest du gîte Pusticamica (FIGURE).

Phase IV : Définir la partie supérieure (30 m à 350 m) du gîte pour y accroître les ressources et collecter de la minéralisation visant à effectuer des essais techniques pour optimiser la valeur du projet à partir des tests métallurgiques ainsi que des tests de triage industriel de la minéralisation.

« Cartier progresse actuellement sur plusieurs fronts et nous prévoyons des résultats positifs sur le projet Mine Chimo ainsi que sur le programme de forage récemment lancé sur le projet Benoist. Nous pensons que cette approche récompensera nos actionnaires dans les mois à venir. » a commenté Philippe Cloutier, Président et Chef de la direction.

Caractéristiques du projet Benoist

La propriété Benoist renferme le gîte aurifère Pusticamica, qui contient également des concentrations de cuivre et d'argent.

Cette minéralisation possède les caractéristiques typiques recherchées par Cartier pour produire rapidement, tout comme pour le projet Mine Chimo, un fort tonnage.

Cartier détient un intérêt de 100% dans la propriété pour laquelle des royautés de 2,5% NSR (''Net Smelter Return'') ont été octroyés dont 2,0% NSR est rachetable en tout temps pour 2 000 000 CDN $.

La propriété, qui est accessible à l'année via la route forestière 3000, est située à proximité des concentrateurs des mines Langlois et Bachelor ainsi que des futures infrastructures de concentration du projet Windfall d'Osisko Mining.

Les travaux réalisés à ce jour sur la propriété sont composés de 93 forages totalisant 32 356 m ayant permis de collecter 14 243 échantillons sur une longueur échantillonnée de 14 647 m.

À propos de Cartier

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006, est basée à Val-d'Or, au Québec. Cette province s'est toujours classée parmi les meilleurs territoires miniers au monde, principalement en raison de sa géologie favorable, de son environnement fiscal attrayant et de son gouvernement pro-minier.

La société a une solide encaisse avec plus de 12,9 M $, ainsi qu'un important endossement corporatif et institutionnel incluant Mines Agnico Eagle, Jupiter Asset Management et les fonds d'investissement du Québec.

La stratégie de Cartier consiste à concentrer ses efforts sur des projets aurifères offrant un potentiel d'accroissement rapide.

La société détient un portefeuille de projets d'exploration situés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi au Québec; l'une des régions minières parmi les plus prolifiques au monde.

La société se concentre sur l'avancement de ses 4 projets clés via des programmes de forage. Tous ces projets ont été acquis à des coûts raisonnables au cours des dernières années. Tous sont prêts à être forés avec pour cible l'extension géométrique des dépôts aurifères.

Les travaux d'exploration sont actuellement concentrés sur les propriétés Mine Chimo et Benoist afin d'en optimiser la valeur pour les investisseurs. Par la suite, les futurs travaux d'exploration seront réalisés sur les propriétés Fenton puis Wilson.

Personnes qualifiées

Les renseignements de nature scientifique et technique, présents dans ce communiqué, ont été rédigés et révisés par MM. Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D., Vice-Président et Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Géologue Sénior, Chef de projets et Géomaticien, personnes qualifiées au sens du Règlement NI43-101. M. Lavallière a approuvé les informations contenues dans ce communiqué.

Cartier désire faire le point sur ses activités d'exploration par rapport aux récentes mesures de prévention COVID 19, annoncées par le gouvernement du Québec le 6 janvier 2021. Présentement, deux foreuses sont en activité sur la propriété Benoist. Cartier et ses entrepreneurs sur le site des opérations ont mis en place des mesures strictes qui respectent les mesures sanitaires des experts en santé publique. Ces mesures visent à prévenir toute éclosion et à protéger la santé et la sécurité du personnel du site, des communautés environnantes et de la population.

