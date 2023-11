Cartier Resources Inc. est une société d'exploration canadienne qui se concentre sur la ceinture aurifère de l'Abitibi au Québec. Les projets de la société comprennent Mine Chimo, Benoist, Fenton, Wilson, Cadillac Extension, Dollier et MacCormack. Elle se concentre sur la propriété de la mine Chimo, qui est située à environ 50 kilomètres au sud-est de Val-d'Or. Elle est constituée d'environ 599 claims contigus couvrant une superficie de 29 523 hectares (ha). Elle détient une participation de 100 % dans la propriété Benoist, située à Miqeuelon, au Québec, qui comprend 73 titres miniers. Le projet Fenton consiste en environ 18 cellules contiguës, situées à Chapais, au Québec. Le projet Wilson comprend environ 42 titres miniers et est situé à environ 15 km à l'est de Lebel-sur-Quevillon, au Québec. La propriété Cadillac Extension comprend environ 39 titres miniers. Le projet Dollier est constitué d'environ 40 cellules contiguës couvrant 2 228 hectares, situé à environ 30 km au sud-sud-est de Chibougamau, au Québec.

Secteur Exploitations minières et métallurgie