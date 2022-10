Cartier complète un placement privé de 2,7M $ CA

VAL-D'OR, Québec, 28 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSX-V : ECR) (« Cartier » ou la « Société ») annonce qu’elle a complété un placement privé sans intermédiaire d’un produit brut total de 2 700 159 million de dollars (le « placement privé »).



Dans le cadre du placement privé, la Société a émis 22 501 333 actions ordinaires accréditives (les « actions accréditives ») au prix de 0,12 $ par action accréditive. Les actions accréditives se qualifieront au titre d’« actions accréditives » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »).

Le produit brut du placement privé sera utilisé pour engager des « frais d’exploration au Canada » se qualifiant à titre de « dépenses minières déterminées » (au sens de la Loi de l’impôt). La Société renoncera à ces dépenses avec une date de prise d’effet au plus tard le 31 décembre 2022 en faveur des souscripteurs aux actions accréditives.

Dans le cadre du placement privé, la Société a versé des honoraires d’intermédiation à Mine Equities Ltd, un courtier sur le marché dispensé, consistant en un montant de 81 004 $ en espèces et 900 053 actions ordinaires de la Société.

La clôture du placement privé est assujettie à l’approbation de la Bourse de croissance TSX. Tous les titres émis dans le cadre du placement privé seront assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc. a été fondée en 2006 et est une société d’exploration basée à Val-d’Or. Les projets de l’entreprise sont tous situés au Québec, qui se classe régulièrement parmi les meilleures juridictions minières au monde. Cartier fait activement avancer le développement de son projet phare Mine Chimo. Suite de ce financement la Société a augmenté sa solide position de trésorerie à plus de 8,5 M$ et a un appui important des sociétés et des établissements, y compris Agnico Eagle Mines, O3 Mining et les fonds d’investissement du Québec.

Pour plus d’information, contacter:

Philippe Cloutier, P. Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.