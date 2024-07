L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes sur la suppression des droits préférentiels de souscription des actionnaires, autorise une opération d'augmentation du capital social à hauteur d'un montant maximum prime d'émission incluse de quarante millions de (40.000.000) de dirhams à réaliser en une ou plusieurs fois dans le respect des délais prévus par la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes telle que complétée et modifiée (l'Augmentation du Capital Social). Les actions à émettre au titre de l'Augmentation du Capital Social en une ou plusieurs fois, seraient souscrites et libérées intégralement en numéraire. L'Augmentation du Capital Social serait intégralement réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit du public. Les actions nouvelles seront assimilées aux actions anciennes et soumises de ce fait à toutes les stipulations des statuts et aux décisions des assemblées générales. Les actions nouvelles émises au titre de l'Augmentation du Capital Social porteront jouissance courante de manière à être totalement assimilables aux actions existantes de la Société. En conséquence, les actions nouvelles donneront droit aux distributions de bénéfices ou répartitions de réserves qui pourraient être décidées par la Société à compter de la date de réalisation définitive de l'Augmentation du Capital Social, étant précisé à toutes fins utiles que les actions nouvelles à créer par la Société au titre de l'Augmentation du Capital Social ne donneront droit à aucune distribution de bénéfices ou répartition de réserves de primes ou de réduction de capital social, de quelque nature que ce soit, distribuées avant la date de réalisation de l'Augmentation du Capital Social. Le montant de l'augmentation peut être limité au montant des souscriptions recueillies si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital.

Le conseil d'administration, et après en avoir délibéré, décide de nommer Madame Souad Benbachir membre du comité d'Audit et de Conformité et de nommer madame Beatriz Camacho Cruz-Auñón membre du comité de Réflexion stratégique et Risques et membre du comité des Rémunérations, des Nominations et de la Gouvernance et ce pour une durée de trois années c'est à dire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2025/2026. Ainsi, la nouvelle composition des comités se présente comme suit :

4-Examen et approbation, s'il y a lieu, du bilan et des comptes afférents à cet exercice, et quitus de leur gestion au conseil d'administration et aux commissaires aux comptes,

Disclaimer

Cartier Saada SA published this content on 26 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 July 2024 11:35:03 UTC.