CarTrade Tech Limited (CarTrade), anciennement MXC solutions India Private Limited, est une entreprise de plateforme automobile multicanal. La société, ainsi que ses filiales, exploitent un écosystème numérique automobile, qui relie les clients automobiles, les fabricants d'équipements originaux (OEM), les concessionnaires, les banques, les compagnies d'assurance et d'autres parties prenantes. La société opère sous plusieurs marques, telles que CarWale, CareTrade, Shriram Automall, CarTradeExchange, Adroit Auto et AutoBiz. Grâce à ces plateformes, la société permet aux clients des automobiles neuves et d'occasion, aux concessionnaires automobiles, aux constructeurs automobiles et à d'autres entreprises d'acheter et de vendre leurs véhicules. Ses services comprennent des solutions pour les équipementiers de voitures neuves, des solutions pour les concessionnaires de voitures neuves, des solutions pour les concessionnaires de voitures d'occasion, des solutions pour les équipementiers de deux-roues neufs, des solutions pour les concessionnaires de deux-roues neufs, la vente aux enchères de véhicules en ligne et hors ligne, des solutions technologiques pour les équipementiers et les concessionnaires, ainsi que des services d'inspection et d'évaluation pour les banques et les compagnies d'assurance.

Secteur Internet