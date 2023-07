Carvana Co. est une société de portefeuille, qui est une plateforme de commerce électronique pour l'achat de voitures d'occasion. Grâce à la plateforme de la société, les consommateurs peuvent rechercher et identifier un véhicule, l'inspecter à l'aide de sa technologie d'imagerie automobile à 360 degrés, obtenir un financement et une couverture de garantie, acheter le véhicule et planifier la livraison ou l'enlèvement, le tout à partir de leur ordinateur de bureau ou de leurs appareils mobiles. Les technologies de transaction et la plateforme en ligne de la société permettent aux clients d'obtenir un financement, de conclure un achat et de planifier la livraison ou le ramassage en ligne. Les clients de certains marchés ont également la possibilité de récupérer leur véhicule dans l'un de leurs distributeurs automatiques. Son réseau de distribution interne dessert plus de 266 marchés métropolitains.