Carvana licencie davantage de travailleurs dans un contexte de faibles ventes de voitures d'occasion -WSJ

La société laissait des postes ouverts non pourvus et plusieurs équipes opérationnelles travaillaient moins de 30 heures par semaine ou des semaines de quatre jours, a rapporté le WSJ, citant des employés actuels et anciens ainsi que des courriels internes.

Carvana, surtout connue pour ses distributeurs automatiques de voitures, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les actions de la société étaient en baisse de près de 9% dans les échanges de prémarchés vendredi, un jour après avoir bondi d'environ 40% en raison de l'intérêt des investisseurs particuliers.

Carvana a licencié environ 4 000 employés en 2022 alors qu'elle luttait pour faire face à la dette qui s'accumulait à mesure qu'elle acquérait des voitures à des coûts élevés.

La demande de voitures d'occasion a chuté au cours de l'année dernière, les consommateurs optant pour d'autres moyens de transport afin de réduire leurs dépenses.

Cet effondrement de la demande a également forcé la société basée à Tempe, en Arizona, à vendre de nombreuses voitures d'occasion à des prix inférieurs.