Carvana Co. est une société holding. La société est une plateforme de commerce électronique pour l'achat et la vente de voitures d'occasion. Grâce à la plateforme de la société, les consommateurs peuvent rechercher et identifier un véhicule, l'inspecter à l'aide de sa technologie brevetée d'imagerie à 360 degrés, obtenir un financement et une couverture de garantie, acheter le véhicule et planifier la livraison ou l'enlèvement, le tout à partir de leur ordinateur de bureau ou de leur appareil mobile. Par ailleurs, un client peut obtenir une offre en ligne pour son véhicule en répondant à quelques questions sans avoir à fournir de photos ou de rapports d'entretien. Les technologies de transaction et la plateforme en ligne de la société permettent à ses clients d'obtenir un financement, d'effectuer un achat ou une vente et de planifier la livraison ou l'enlèvement en ligne.

