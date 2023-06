Carvana prévoit un bénéfice de base supérieur à 50 millions de dollars pour le deuxième trimestre

Données financières USD EUR CA 2023 10 747 M - 10 039 M Résultat net 2023 -1 086 M - -1 014 M Dette nette 2023 7 749 M - 7 238 M PER 2023 -2,90x Rendement 2023 - Capitalisation 1 649 M 1 649 M 1 540 M VE / CA 2023 0,87x VE / CA 2024 0,85x Nbr Employés 16 600 Flottant 50,6% Graphique CARVANA CO. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CARVANA CO. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 27 Dernier Cours de Clôture 15,53 $ Objectif de cours Moyen 11,63 $ Ecart / Objectif Moyen -25,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Ernie Garcia Chairman, President & Chief Executive Officer Mark Jenkins Chief Financial Officer Benjamin Huston Chief Operating Officer Michael E. Maroone Lead Independent Director Ira J. Platt Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) CARVANA CO. 227.64% 1 649 CARMAX, INC. 29.96% 12 519 OPENLANE, INC. 22.45% 1 745 AMERICA'S CAR-MART, INC. 35.55% 624 IDOM INC. 26.81% 604 KAMUX OYJ 28.98% 239