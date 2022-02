Carvana va racheter les activités de vente aux enchères de véhicules de KAR Global aux États-Unis pour plus de 2 milliards de dollars.

L'acquisition de l'unité américaine d'ADESA, annoncée jeudi, permet à Carvana d'accéder à une entreprise qui a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 800 millions de dollars l'année dernière et qui compte 56 sites physiques.

Carvana a enregistré de fortes ventes au début de la pandémie, l'offre réduite de voitures neuves ayant fait grimper les prix des véhicules d'occasion, mais sa croissance a ralenti au cours des derniers trimestres.

Elle a déclaré jeudi que son chiffre d'affaires avait bondi de 105 % au quatrième trimestre pour atteindre 3,75 milliards de dollars, contre une hausse de 125 % au cours des trois mois précédents.

"Les empreintes de Carvana et d'ADESA U.S. sont très complémentaires et leur combinaison étend la portée collective des deux entreprises", a déclaré le vendeur de voitures d'occasion.

Il a ajouté que lorsqu'elles sont pleinement utilisées, les opérations de reconditionnement d'ADESA peuvent ajouter environ 2 millions d'unités à sa production annuelle.

Les actions de KAR Global ont augmenté de 76 % dans les échanges prolongés, tandis que Carvana a baissé de 4 %.

Environ la moitié des consommateurs américains préfèrent les véhicules d'occasion, car la pénurie mondiale de semi-conducteurs et d'autres problèmes de chaîne d'approvisionnement rendent les véhicules neufs plus chers et plus difficiles à obtenir, selon la société de recherche industrielle Supplyframe.

Citi et J.P. Morgan Securities ont été les conseillers financiers de Carvana, tandis que Kirkland & Ellis LLP a été son conseiller juridique.