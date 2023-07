Les mèmes se sont envolés ces dernières semaines, les investisseurs particuliers délaissant les actions les plus chères au profit de titres spéculatifs moins onéreux, mais certains experts craignent que cela n'étouffe la reprise actuelle sur les marchés plus vastes.

À l'heure où la reprise générale a rendu certains titres trop chers, notamment dans le secteur technologique, le retour des "mèmes" offre aux investisseurs individuels une option plus abordable pour participer au rebond du marché en 2023 et empocher des rendements élevés.

L'indice Meme de Roundhill a atteint son plus haut niveau en un an la semaine dernière et a progressé de 60 % pour 2023 jusqu'à présent, éclipsant les gains de plus de 18 % enregistrés par l'indice de référence S&P 500.

L'indice NYSE FANG+, qui regroupe des valeurs technologiques et de croissance de grande capitalisation comme Microsoft et Alphabet, a grimpé de 77 % depuis le début de l'année.

"Certains esprits animaux de la vente au détail reviennent, mais c'est un peu plus complexe que la première fois", a déclaré Thomas Hayes, membre gérant de Great Hill Capital.

"Il y a un achat de panique généralisé et un commerce de rattrapage de la part de ceux qui risquent d'arriver à la fin de l'année sans rien faire alors que le S&P est en hausse de 18 %.

Selon Vanda Research, les investisseurs particuliers ont injecté en moyenne 1,27 milliard de dollars par jour dans les actions américaines en juillet, se rapprochant ainsi du record historique de 1,5 milliard de dollars par jour enregistré en mars.

"Ce que nous avons vu historiquement, c'est que lorsque des ventes à découvert se produisent dans certaines de ces sociétés zombies qui brûlent des liquidités ou dans des noms vraiment battus, c'est généralement plus un signe de la fin du marché haussier que de son début", a déclaré Dennis Dick, analyste de la structure du marché chez Triple D Trading.

L'indice des mèmes se compose de 25 actions cotées en bourse aux États-Unis, pondérées de manière égale, qui présentent à la fois une forte activité sur les médias sociaux et un intérêt élevé pour la vente à découvert. Il est rééquilibré toutes les deux semaines.

Parmi les exemples récents de hausse, citons le bond de 33 % des actions de l'exploitant de salles de cinéma AMC Entertainment lundi et la hausse de 40 % des actions du revendeur de voitures d'occasion en difficulté Carvana mercredi dernier.

Selon les données de Vanda Research, les flux nets d'investisseurs particuliers vers Carvana ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d'un an la semaine dernière, avant de diminuer légèrement à la suite de prises de bénéfices, tandis que les flux vers AMC ont atteint leur plus haut niveau en 11 mois lundi.

Les actions de Carvana, qui est également le principal titre de l'indice Roundhill des mèmes avec une pondération de près de 5 %, ont augmenté d'environ 850 % depuis le début de l'année, mais sont encore loin de leurs records historiques atteints lors de la manie des mèmes de 2021.

Environ 28,1 % des actions publiques d'AMC font l'objet d'une position courte, selon les données de la société d'analyse Ortex, tandis que 55,2 % des actions du flottant de Carvana font l'objet d'une position courte. (Rapport de Bansari Mayur Kamdar à Bengaluru ; rapport complémentaire de Lance Tupper à New York ; rédaction de Devika Syamnath)