Carvana Co. est une société holding. La société exploite une plateforme de commerce électronique pour l'achat et la vente de voitures d'occasion. Sur la plateforme de la société, les consommateurs peuvent rechercher et identifier un véhicule, l'inspecter à l'aide de sa technologie d'imagerie à 360 degrés, obtenir un financement et une couverture de garantie, acheter le véhicule et planifier la livraison ou l'enlèvement, le tout à partir de leur ordinateur de bureau ou de leur appareil mobile. L'entreprise propose également des évaluations automatisées de véhicules pour l'achat de véhicules à des clients, avec ou sans achat au détail, un financement automatisé, des contrats d'entretien de véhicules (VSC), une assurance automobile, une couverture GAP, une garantie limitée et d'autres produits auxiliaires. L'entreprise propose des options d'enlèvement et de livraison, y compris l'enlèvement dans ses distributeurs automatiques ou ses hubs, et des livraisons le jour même, en fonction du marché. Les conseillers clientèle de l'entreprise sont disponibles pour répondre aux questions des clients tout au long du processus.

