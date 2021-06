Casa Systems étend la disponibilité du cœur de réseau 5G autonome à la plateforme Anthos de Google Cloud

Première intégration tangible de la plateforme cœur de réseau 5G native dans le cloud de Casa Systems avec un cloud public hyperscale



ANDOVER, Massachusetts, 10 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Casa Systems, Inc. (Nasdaq : CASA), un fournisseur de premier plan de solutions technologiques d'infrastructure native dans le cloud pour les réseaux mobiles, câblés et fixes, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Google Cloud et la fourniture de son cœur de réseau 5G autonome natif dans le cloud sur la plateforme Anthos de Google Cloud pour une gestion automatisée à partir d'une interface unique. Travaillant en étroite collaboration avec les ingénieurs du Centre d'Excellence ISV/SaaS de Google Cloud, la solution testée sur le terrain a démontré avec succès la puissance de la séparation du plan de contrôle et du plan utilisateur du cœur de réseau 5G autonome basé sur le cloud de Casa Systems sur des centaines de kilomètres, réduisant la latence des applications à 10 millisecondes et diminuant les coûts de livraison de bout en bout jusqu'à 25 % en utilisant l'hébergement d'applications locales.

Extension du cœur de réseau 5G autonome au cloud

L'intégration de Casa Systems avec Google Cloud et Anthos représente la première intégration tangible de sa plateforme 5G autonome native dans le cloud avec un cloud public hyperscale. La plateforme Anthos de Google Cloud prendra en charge des opportunités de déploiement supplémentaires pour le coeur de réseau 5G autonome de Casa Systems, permettant aux fournisseurs de services et aux entreprises de fournir des services agiles qui sont déployables n'importe où, depuis la périphérie du réseau jusqu'aux clouds publics, aux clouds privés et aux réseaux d'opérateurs. En fournissant des services natifs dans le cloud en périphérie, les entreprises bénéficient d'une latence plus faible, d'un transport backhaul réduit et d'une infrastructure sur site moins coûteuse. Optimisé par son cadre logiciel AxyomÔ, le cœur de réseau 5G natif dans le cloud de Casa Systems permet des réseaux mobiles de nouvelle génération plus flexibles, évolutifs et automatisés avec les hautes performances et la faible latence requises pour prendre en charge une variété d'appareils, de services et de cas d'utilisation aussi bien de particuliers que d'entreprises.

« Casa Systems est à l'avant-garde des réseaux sans frontières et notre partenariat avec Google Cloud nous permet de créer de nouvelles solutions 5G qui ouvrent des opportunités intéressantes pour les fournisseurs de services », a déclaré Jerry Guo, PDG de Casa Systems. « Cette collaboration apporte à nos clients la capacité d'accélérer les innovations natives dans le cloud qui offrent des expériences transformatrices aux consommateurs et aux entreprises en périphérie du réseau. »

Intégrer les produits 5G en périphérie du réseau

Mettant en évidence la capacité globale de la plateforme, le cœur de réseau 5G autonome de Casa Systems a été déployé à plusieurs endroits, en séparant les fonctions du plan de contrôle et du plan utilisateur de plusieurs centaines de kilomètres. La fonction plan de contrôle est disponible dans la région de Virginie septentrionale de Google Cloud. La fonction de plan d'utilisateur à plus forte intensité de données a été placée dans l'installation d'Andover de Casa, dans le Massachusetts. En hébergeant les applications aussi près que possible de l'utilisateur, l'expérience utilisateur globale a été maximisée, offrant la résolution la plus élevée possible, réduisant le risque de perturbation du service et diminuant les coûts de livraison.

« Avec la 5G native dans le cloud, les fournisseurs de services de communication ont la possibilité de fournir des services commerciaux et des applications aux entreprises clientes en périphérie du réseau », a déclaré Tanuj Raja, directeur mondial des partenariats stratégiques chez Google Cloud. « Nous sommes ravis de travailler avec Casa Systems pour permettre aux fournisseurs de services de communication de fournir une expérience réseau uniforme en périphérie, sur le cloud et sur place, en mettant à profit Anthos en tant que plateforme habilitante. »

À propos de Casa Systems, Inc.

Casa Systems, Inc. (Nasdaq : CASA) fournit les éléments constitutifs depuis le cœur jusqu'à la clientèle pour accélérer la transformation 5G avec des solutions pérennes et une bande passante de pointe pour tous les types d'accès. Dans le monde de plus en plus personnalisé d'aujourd'hui, Casa Systems crée des architectures révolutionnaires conçues spécifiquement pour répondre aux besoins des réseaux de fournisseurs de services. Notre suite de solutions de réseau ouvertes et natives dans le cloud dévoile de nouvelles façons pour les fournisseurs de services de construire des réseaux sans frontières et de maximiser les capacités de génération de revenus. Commercialisé dans plus de 70 pays, Casa Systems dessert plus de 475 fournisseurs d'accès de premier plan et régionaux à travers le monde. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.casa-systems.com .

