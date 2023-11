Casa Systems, Inc. est une entreprise mondiale de technologie des communications. L'entreprise propose des solutions physiques, virtuelles et en nuage de réseaux à large bande de cinquième génération et d'équipements de réseau sur site pour les réseaux de communication multiservices et de données publics et privés. La plateforme multiservice à large bande Axyom de la société est une solution à l'échelle du Web basée sur un cadre de micro-services distribués. La plateforme logicielle Axyom comprend ses charges de travail logicielles virtuelles et le logiciel qui gère ces micro-services. L'architecture logicielle d'Axyom comprend des fonctions de réseau virtuelles (VNF), pour tous les fournisseurs de services de communication mobiles, fixes, câblés et convergents. La société offre des solutions de bout en bout d'infrastructure cloud-native, virtuelle, physique et distribuée et de réseau sur site client qui permettent à ses clients de fournir des services à large bande fixes et sans fil aux consommateurs et aux entreprises. Ses solutions comprennent le sans fil, le câble, le haut débit fixe et le machine-to-machine.

Secteur Communications et réseautage