Casablanca Group Limited est une société holding d'investissement dont l'activité principale est la fabrication et le commerce de produits textiles et d'accessoires pour la maison. Les produits comprennent des ensembles de literie, des couettes, des oreillers, des couvertures, des matelas, des serviettes et d'autres articles ménagers. La société exerce principalement ses activités en Chine continentale, à Hong Kong et à Macao. Les filiales de la société comprennent Casablanca Home (Shenzhen) Limited, Casablanca Home (Huizhou) Company Limited et Forcetech (Shenzhen).

Secteur Mobiliers de maison