Casasold acquiert la participation restante dans sa filiale Tweppy

(Alliance News) - Casasold Spa a annoncé mardi qu'elle avait finalisé l'acquisition d'une participation supplémentaire de 25 % dans sa filiale Tweppy Srl auprès des vendeurs Marco Bettin, Alessandro Rossetto, Ivan Gatti, Valentina Manfioletti et Daniele Pezzini.

Casasold a racheté cette participation pour 533 333,33 euros, dans le but de "diversifier davantage ses activités afin d'obtenir des résultats moins affectés par la nature cyclique du secteur immobilier", comme l'explique la société.

Tweppy est une société active dans le développement et la commercialisation d'une plateforme SaaS pour la fourniture de services d'optimisation et de contrôle des processus d'affaires pour les entreprises, avec un chiffre d'affaires au 31 décembre 2022 de 1,2 million d'euros, un EBITDA de 342 757 euros et une position financière nette positive de 328 520 euros. Tweppy compte à ce jour environ 400 clients actifs.

Le cours de l'action Casasold reste inchangé à 0,89 EUR par action.

