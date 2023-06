Casasold, le conseil d'administration approuve la fusion par incorporation de Tweppy

(Alliance News) - Casasold Spa a annoncé vendredi que son conseil d'administration a examiné et approuvé le projet de fusion de Tweppy Srl avec sa société mère Casasold.

"L'objectif de la fusion entre Casasold et Tweppy est de parvenir, compte tenu de l'évolution de l'activité principale de Casasold et de sa diversification pour inclure les activités et les services fournis par Tweppy, à une rationalisation de l'utilisation des ressources, qui sera réalisée principalement par le biais de l'agrégation de la société détenue", a précisé la société dans une note.

En outre, la fusion vise à rendre la gestion de l'entreprise et du groupe plus homogène et plus efficace, à éliminer la duplication des coûts de gestion et des structures d'entreprise, et à exploiter de plus grandes synergies, en particulier dans les secteurs relevant de l'entreprise fusionnée".

Le capital social de Tweppy est entièrement détenu par Casasold, ce qui permet une procédure de fusion simplifiée, explique la société.

Casasold a clôturé la journée de vendredi dans le rouge, avec une baisse de 1,7 %, à 0,88 euro par action.

