Tweppy SpA, anciennement connue sous le nom de Casasold SpA, est une société italienne active dans l'industrie du logiciel. Tweppy est une société active dans le développement et la commercialisation d'une plateforme SaaS (Software as a Service) pour la fourniture de services d'optimisation et de contrôle des processus d'affaires pour les entreprises. La société opère dans le domaine des services immobiliers qui, à l'aide d'une plateforme logicielle propriétaire, optimise le processus de rénovation en vue de la vente d'appartements. Elle offre des services de rénovation, par l'intermédiaire de sociétés tierces, afin que la propriété puisse être vendue en investissant dans la rénovation des appartements, sans en acquérir la propriété, en les repositionnant sur le marché en vue d'une revente ultérieure. La société opère au niveau local.

Secteur Logiciels