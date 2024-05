Cascade Copper Corp. est une société de ressources naturelles en phase d'exploration engagée dans l'évaluation, l'acquisition et l'exploration de propriétés de ressources minérales. La société se concentre sur l'exploration, le développement et l'acquisition de propriétés d'exploration. Elle se concentre sur la réalisation d'un programme d'exploration sur sa propriété phare de Rogers Creek, située dans la ceinture de montagnes côtières de la Colombie-Britannique, à environ 90 kilomètres (km) au nord-est de Vancouver, dans la région minière du sud-ouest. Ses autres projets comprennent le projet Copper Plateau Copper Moly, le projet Fire Mountain Copper-Gold et le projet Bendor Gold. La société détient une participation de 90 % dans le projet Copper Plateau Porphyry, d'une superficie de 2 789 hectares, situé dans le centre-sud de la Colombie-Britannique, au Canada. La propriété Fire Mountain consiste en trois concessions totalisant 3 769,84 ha et est située dans le district minier de New Westminster, dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique. La propriété Bendor consiste en quatre titres miniers totalisant 3 063,38 ha et est située dans le district minier de Lillooet.

Secteur Sociétés minières intégrées