Cascadero Copper Corporation est engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières situées principalement en Argentine. La société détient une participation dans 27 propriétés minières dans la région nord de la Puna argentine (principalement dans la province de Salta). Les propriétés de la société comprennent Amarillo, Amarillo Norte, le groupe El Oculto, Incamayo Norte, Ochaqui Silver, le groupe Santa Rosa, le groupe Taca Taca, le groupe Taron et Viejo Campo. La propriété Amarillo Norte comprend un gisement de césium et d'argent encaissé dans des sédiments. Le groupe El Oculto comprend les propriétés El Oculto, Centauro, Cerro Lari I et Cerro Lari II. La propriété Incamayo Norte est située à environ 100 kilomètres (km) à l'ouest de la ville de Salta, dans la partie Sierra de Cachi de la chaîne de montagnes Nevados de Palermo. La propriété Ochaqui est située à la limite orientale de la Puna argentine, à environ 100 km à l'ouest de la ville de Salta et à environ 10 km au sud de la propriété Incamayo.

Secteur Sociétés minières intégrées