Cascades Inc. : CIBC World Markets révise son opinion et passe à neutre

Données financières CAD USD EUR CA 2020 5 093 M 4 077 M 3 417 M Résultat net 2020 153 M 123 M 103 M Dette nette 2020 1 629 M 1 304 M 1 093 M PER 2020 11,4x Rendement 2020 1,78% Capitalisation 1 842 M 1 473 M 1 236 M VE / CA 2020 0,68x VE / CA 2021 0,63x Nbr Employés 12 000 Flottant 82,3% Graphique CASCADES INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CASCADES INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 20,00 CAD Dernier Cours de Cloture 18,01 CAD Ecart / Objectif Haut 24,9% Ecart / Objectif Moyen 11,0% Ecart / Objectif Bas -0,06% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Mario Plourde President, CEO & Non-Independent Director Allan Hogg Chief Financial Officer & Vice-President Alain Lemaire Executive Chairman Dominic Doré Chief Supply Chain & Information Officer Louis Garneau Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) CASCADES INC. 23.78% 1 465 INTERNATIONAL PAPER COMPANY 7.76% 21 012 WESTROCK COMPANY 18.98% 13 458 PACKAGING CORPORATION OF AMERICA -5.00% 12 687 MONDI PLC 7.39% 12 337 SMURFIT KAPPA GROUP PLC 3.79% 11 858