Table des matières Analyse de la direction À nos actionnaires 3 Notre entreprise 5 Faits saillants 6 Perspectives à court terme 7 Facteurs clés 8 Indicateurs de rendement opérationnels 9 Prix de marché historiques des principaux produits et des matières premières 10 Revue financière - 2023 11 Revue des secteurs 15 Activités corporatives, récupération et recyclage 20 Situation de trésorerie et ressources en capital 20 Situation financière consolidée au 30 juin 2023 et aux 31 décembre 2022 et 2021 22 Renseignements à l'égard du capital-actions 24 Principales conventions comptables, estimations comptables et jugements 25 Contrôles et procédures 25 Facteurs de risque 25 Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières 26 Information financière historique 32 Annexe - Information pour les périodes de six mois terminées les 30 juin 2023 et 2022 33 États financiers consolidés intermédiaires résumés non audités Bilans consolidés 38 Résultats consolidés 39 États consolidés du résultat global 40 États consolidés des capitaux propres 41 Tableaux consolidés des flux de trésorerie 42 Information sectorielle 43 Notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 46

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le document suivant présente le rapport financier trimestriel et l'analyse de la direction des résultats d'exploitation et de la situation financière de Cascades inc. - ci-après appelée « Cascades » ou « la Société ». Il doit être lu en parallèle avec les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société et les notes afférentes pour les périodes de trois mois et de six mois terminées les 30 juin 2023 et 2022 et avec les plus récents états financiers consolidés audités. Les renseignements qu'il contient comprennent les faits importants en date du 2 août 2023, date à laquelle le conseil d'administration de la Société a approuvé l'analyse. Pour de plus amples renseignements, les lecteurs sont priés de consulter la Notice annuelle de la Société, publiée séparément. Des renseignements supplémentaires sur la Société sont également disponibles sur le site web SEDAR au www.sedar.com.

L'information financière présentée ci-après ainsi que les montants figurant dans les tableaux sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire, et ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB), sauf indication contraire. Sauf indication contraire, et à moins que le contexte ne l'exige autrement, les termes « nous », « notre » et « nos » font référence à Cascades inc. de même qu'à toutes ses filiales, coentreprises et entreprises associées.

La présente analyse a pour but de fournir aux lecteurs l'information que la direction estime essentielle à l'interprétation des résultats actuels de Cascades et à l'évaluation des perspectives de la Société. Par conséquent, certaines des déclarations contenues dans cette analyse des résultats d'exploitation et de la situation financière, y compris celles qui ont trait aux résultats et au rendement pour les périodes futures, constituent, au sens des lois sur les valeurs mobilières, des déclarations prospectives fondées sur les prévisions actuelles. L'exactitude de ces déclarations dépend d'un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses pouvant entraîner un écart notable entre les résultats réels et ceux prévus, ce qui inclut, sans pour autant s'y limiter, la conjoncture économique en général, les baisses de la demande pour les produits de la Société, le coût et la disponibilité des matières premières, les fluctuations de la valeur relative de certaines devises, les variations des prix de vente, ainsi que tout changement défavorable dans la conjoncture générale du marché et de l'industrie. À moins d'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, Cascades n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements. L'analyse de la direction des résultats d'exploitation et de la situation financière inclut également des indicateurs et des indices de prix, de même que des analyses de sensibilité et de variance ayant comme objectif de fournir une meilleure compréhension des tendances de notre exploitation. Ces renseignements reposent sur les meilleures estimations dont dispose la Société.