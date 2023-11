Cash Converters International Limited est un créancier non bancaire à haut risque basé en Australie et un détaillant de produits d'occasion. Ses secteurs d'activité comprennent les opérations de franchise, les opérations en magasin, le financement des particuliers et le financement des véhicules. Le segment des opérations de franchise comprend la vente de franchises pour la vente au détail de biens neufs et d'occasion et la vente de licences principales pour le développement de franchises dans les pays du monde entier. Le secteur des magasins comprend la vente au détail de biens neufs et d'occasion, les avances en espèces et les opérations de prêt sur gage dans les magasins détenus par l'entreprise en Australie. Le segment des finances personnelles comprend l'activité de prêts personnels de Cash Converters Personal Finance et Mon-E, qui est chargé de fournir les services d'administration du réseau Cash Converters en Australie pour proposer des petits prêts d'avance de trésorerie aux clients. Le secteur du financement de véhicules comprend Green Light Auto Group Pty Ltd, qui propose des services de financement de véhicules à moteur. La société exploite plus de 600 magasins dans 15 pays.

Secteur Détaillants autres spécialités