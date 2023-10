La Cashmere Valley Bank est une banque agréée par l'État (la Banque). Elle propose des services de prêt et de dépôt aux petites et moyennes entreprises et aux particuliers. La banque offre une variété de produits de dépôt à ses clients consommateurs et commerciaux. Ses activités de prêt comprennent l'octroi de prêts immobiliers, commerciaux et agricoles, le financement de concessionnaires, le crédit-bail et les prêts à la consommation. La Banque est également un participant actif sur le marché secondaire, en créant des prêts résidentiels destinés à la vente avec conservation des services. La Banque est également un acteur actif sur le marché secondaire, où elle octroie des prêts résidentiels à la vente avec conservation des services. Elle exploite plus de 11 succursales dans le centre-nord de l'État de Washington. La filiale de la Banque, Mitchell, Reed and Schmitten Insurance, Inc. (MRS) est une agence d'assurance et un courtier qui offre des lignes d'assurance personnelles et commerciales, y compris l'assurance des biens, des risques divers, de la vie et de la santé. MRS est implantée dans les comtés de Chelan, Kittitas, Yakima et King.

Secteur Banques