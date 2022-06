Casino, Guichard-Perrachon SA : La baisse toujours d'actualité 07/06/2022 | 10:04 vente En cours

Cours d'entrée : 17.03€ | Objectif : 13.54€ | Stop : 19.56€ | Potentiel : 20.49% La tendance de fond est actuellement baissière sur le titre Casino, Guichard-Perrachon SA. Cette dernière devrait se prolonger dans les séances à venir et ainsi déboucher sur des cibles baissières plus importantes.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 13.54 €. Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts Avec un PER à 10.81 pour l'exercice en cours et 9.01 pour l'exercice 2023, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.29 fois son chiffre d'affaires.

L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.

La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.

Sous-secteur Supermarchés et Épiceries Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. CASINO, GUICHARD-PERRACHON .. -22.89% 2 062 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 7.50% 36 455 AVENUE SUPERMARTS LIMITED -20.05% 31 093 SM INVESTMENTS CORPORATION -8.70% 19 609 COLES GROUP LIMITED -2.73% 17 017 ALBERTSONS COMPANIES, INC. 0.36% 16 025 CARREFOUR 21.83% 15 690 ICA GRUPPEN 0.30% 11 825 KESKO OYJ -19.77% 9 769 CASEY'S GENERAL STORES, INC.. 5.05% 7 694 SHOPRITE HOLDINGS LIMITED 1.44% 7 493

Données financières EUR USD CA 2022 33 512 M 35 841 M - Résultat net 2022 191 M 204 M - Dette nette 2022 7 801 M 8 343 M - PER 2022 10,8x Rendement 2022 4,67% Capitalisation 1 928 M 2 062 M - VE / CA 2022 0,29x VE / CA 2023 0,28x Nbr Employés 196 307 Flottant 52,1% Prochain événement sur CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA 28/07/22 Premier semestre 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 10 Dernier Cours de Clôture 17,85 € Objectif de cours Moyen 17,94 € Ecart / Objectif Moyen 0,53% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jean-Charles Henri Naouri Chairman & Chief Executive Officer David Lubek Chef Financial Officer Julien Lagubeau Chief Operating Officer Nathalie Andrieux Independent Director Christiane Féral-Schuhl Independent Director