Casino, Guichard-Perrachon : Proche d'un nouveau potentiel d'appréciation 27/04/2021 | 08:45 achat conditionné En attente

Cours d'entrée : 29.5€ | Objectif : 34.5€ | Stop : 27.3€ | Seuil d'invalidation : 27€ | Potentiel : 16.95% Le titre Casino, Guichard-Perrachon évolue à proximité d'une zone de résistance majeure dont le franchissement libérerait un nouveau potentiel et une hausse de la volatilité. Nous anticipons ce scénario.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 29.5 € pour viser les 34.5 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.39 fois son chiffre d'affaires.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 11.7 pour 2021 et de 9.84 pour 2022, la société fait partie des moins chères du marché.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Points faibles La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 29.24 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

Sous-secteur Vente au détail et distribution alimentaire - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. CASINO, GUICHARD-PERRACHON 12.98% 3 705 SYSCO CORPORATION 12.84% 41 997 WOOLWORTHS GROUP LIMITED 6.54% 41 375 AHOLD DELHAIZE N.V. -1.97% 28 274 THE KROGER CO. 16.06% 27 478 TESCO PLC -3.89% 23 734 AEON CO., LTD. -10.61% 23 660 LOBLAW COMPANIES LIMITED 10.33% 19 093 CP ALL 6.44% 17 718 HELLOFRESH SE 9.87% 14 555 GEORGE WESTON LIMITED 17.65% 13 737

Données financières EUR USD CA 2021 31 575 M 38 156 M - Résultat net 2021 284 M 343 M - Dette nette 2021 9 096 M 10 992 M - PER 2021 11,7x Rendement 2021 3,16% Capitalisation 3 068 M 3 705 M - VE / CA 2021 0,39x VE / CA 2022 0,34x Nbr Employés 202 955 Flottant 42,0% Prochain événement sur CASINO, GUICHARD-PERRACHON 06/05/21 Q1 2021 Publication évolution de l'activité - Trading Update Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 28,11 € Dernier Cours de Cloture 28,46 € Ecart / Objectif Haut 33,5% Ecart / Objectif Moyen -1,24% Ecart / Objectif Bas -29,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Jean-Charles Henri Naouri Chairman & Chief Executive Officer David Lubek Chef Financial Officer Julia Perroni Deputy Director-Finance Julien Lagubeau Chief Operating Officer Frédéric Saint-Geours Lead Independent Director