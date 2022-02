Casino : Invest Securities abaisse son objectif

L'analyste estime que Casino demeure dans une problématique compliquée, entre gestion contrainte de la dette et difficultés d'un modèle de distribution qui peine à améliorer son rendement commercial.



' En France, le groupe reste à la peine, même si les difficultés qui l'ont affecté en 2021 sont en partie liées à un facteur macro spécifiquement défavorable. Car la stratégie qui multiplie les initiatives notamment en matière de promotion du e-commerce, la dernière en date pour élargir le partenariat créé avec Ocado en France, n'est pas en cause ' indique Invest Securities.



' Cdiscount a néanmoins vu sa montée en rentabilité contrariée, après un exercice plus difficile que prévu. A l'international, Casino est dans une phase d'expansion accélérée dédiée prioritairement au développement des hypers cash d'Assai. Pour autant, la valorisation de Casino est peu sensible aux résultats de l'international, plaçant la France au centre des préoccupations en matière de génération de FCF. C'est le point noir de la publication 2021, avec une DFN imprévue de 5,8MdsE, vs 4,6MdsE en 2020, nous ramenant plus de 2 ans en arrière ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities abaisse son objectif de cours à 18E (contre 24,40 E) et maintient son opinion à neutre sur la valeur.



