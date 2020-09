Casino : Invest Securities relève son conseil

08/09/2020 | 10:30

Invest Securities relève sa recommandation à neutre (contre vente) mais son objectif de cours baisse à 23,50 E (au lieu de 31 E).



' Dans la tourmente économique actuelle, il faut conserver une bonne dose d'optimisme pour afficher des convictions fortes sur le dossier Casino... Non pas que la société démérite sur le plan purement opérationnel, multipliant comme ses pairs les initiatives pour accroître flexibilité et réactivité du BM face aux enseignements durables de la crise sanitaire ' indique le bureau d'analyses.



' Mais cette débauche d'efforts bute sur des contraintes internes et externes difficiles à lever, qu'il s'agisse de l'adversité des conditions d'exploitation face à une hypothèque conjoncturelle majeure, ou à la contrainte financière qui pèse sur l'ensemble de la structure ' rajoute Invest Securities.



