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CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA

(CO)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35:47 09/03/2023
8.600 EUR   -1.77%
22:23Accord d'exclusivité Casino-Teract pour un leader de la distribution responsable et durable
RE
21:38Distribution: le rapprochement entre Casino et Teract se concrétise
AW
20:46TERACT et le groupe Casino signent un accord d'exclusivité en vue de créer le leader français de la distribution responsable et durable
GL
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Accord d'exclusivité Casino-Teract pour un leader de la distribution responsable et durable

09/03/2023 | 22:23
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9 mars (Reuters) - Casino Sa:

* TERACT ET LE GROUPE CASINO SIGNENT UN ACCORD D'EXCLUSIVITÉ EN VUE DE CRÉER LE LEADER FRANÇAIS DE LA DISTRIBUTION RESPONSABLE ET DURABLE

* UNE ENTITÉ, CONTRÔLÉE PAR CASINO, REGROUPERAIT LES ACTIVITÉS DE DISTRIBUTION EN FRANCE

* UNE SECONDE ENTITÉ, CONTRÔLÉE PAR INVIVO, SERA EN CHARGE DE L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS AGRICOLES, LOCAUX ET EN CIRCUIT COURT

* LE NOUVEL ENSEMBLE SE DOTERAIT D'UN NIVEAU DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES DE L'ORDRE DE 500 MILLION . CASINO ET TERACT ONT ENGAGÉ DES DISCUSSIONS AVEC DES INVESTISSEURS DÉSIREUX DE REJOINDRE LE NOUVEAU TOUR DE TABLE ACTIONNARIAL (Rédaction de Paris)


© Reuters 2023
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA -1.77%8.6 Cours en temps réel.-10.30%
RALLYE -1.17%2.54 Cours en temps réel.-4.10%
TERACT -1.47%5.96 Cours en temps réel.0.82%
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Données financières
CA 2022 33 509 M 35 444 M -
Résultat net 2022 -263 M -278 M -
Dette nette 2022 8 127 M 8 597 M -
PER 2022 -3,40x
Rendement 2022 -
Capitalisation 929 M 982 M -
VE / CA 2022 0,27x
VE / CA 2023 0,27x
Nbr Employés 196 307
Flottant 55,1%
Graphique CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA
Durée : Période :
Casino, Guichard-Perrachon SA : Graphique analyse technique Casino, Guichard-Perrachon SA | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ALLEGER
Nombre d'Analystes 9
Dernier Cours de Clôture 8,76 €
Objectif de cours Moyen 9,62 €
Ecart / Objectif Moyen 9,91%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Jean-Charles Henri Naouri Chairman & Chief Executive Officer
David Lubek Chef Financial Officer
Julien Lagubeau Chief Operating Officer
Nathalie Andrieux Independent Director
Christiane Féral-Schuhl Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA-10.30%999
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.11.84%40 809
AVENUE SUPERMARTS LIMITED-16.69%26 802
SM INVESTMENTS CORPORATION-3.22%19 677
COLES GROUP LIMITED6.22%15 642
CARREFOUR16.05%14 010