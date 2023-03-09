Accord d'exclusivité Casino-Teract pour un leader de la distribution responsable et durable

9 mars (Reuters) - Casino Sa:
* TERACT ET LE GROUPE CASINO SIGNENT UN ACCORD D'EXCLUSIVITÉ
EN
VUE DE CRÉER LE LEADER FRANÇAIS DE LA DISTRIBUTION RESPONSABLE
ET DURABLE
* UNE ENTITÉ, CONTRÔLÉE PAR CASINO, REGROUPERAIT LES
ACTIVITÉS DE
DISTRIBUTION EN FRANCE
* UNE SECONDE ENTITÉ, CONTRÔLÉE PAR INVIVO, SERA EN CHARGE
DE
L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS AGRICOLES, LOCAUX ET EN CIRCUIT
COURT
* LE NOUVEL ENSEMBLE SE DOTERAIT D'UN NIVEAU DE FONDS
PROPRES
SUPPLÉMENTAIRES DE L'ORDRE DE 500 MILLION . CASINO ET TERACT ONT
ENGAGÉ DES DISCUSSIONS AVEC DES INVESTISSEURS DÉSIREUX DE
REJOINDRE LE NOUVEAU TOUR DE TABLE ACTIONNARIAL
(Rédaction de Paris)