BONDS : Casino lance une offre de rachat sur une obligation due en janvier 2023

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe Casino a lancé vendredi une offre de rachat visant la totalité de sa souche obligataire "EMTN 2023", d'un montant de 189,7 millions d'euros.

L'offre de rachat est lancée au pair sous un format "any and all" en vertu duquel toutes les obligations valablement apportées à l'offre seront acceptées pour rachat. L'offre sera clôturée le vendredi 4 novembre à 17h00.

L'opération sera financée au moyen de fonds disponibles sur le compte séquestre du groupe dont le solde est actuellement de 189,7 millions d'euros. Cette ligne obligataire arrive à échéance le 25 janvier 2023, a précisé Casino dans un communiqué.

"Ce tender est positif, car il écarte à court terme la volonté de restructuration de la dette de la part du management, qui était un des scénarios envisagés par les investisseurs", souligne Octo Finances.

Le bureau d'analystes s'attend à d'autres rachats d'obligations de la part du distributeur. "Nous pensons que le produit reçu pour GreenYellow (600 millions d'euros) et la monétisation d'Assai (environ 500 millions de dollars) attendue fin novembre, avec d'autres petites cessions, permettront à Casino de faire également un tender sur la senior unsecured 4,498% 2024 (529 millions d'euros en circulation) et la Quatrim 5,875% 2024 (720 millions d'euros en circulation)", indique le bureau d'analystes.

-François Schott, Agefi-Dow Jones

October 28, 2022 06:07 ET (10:07 GMT)